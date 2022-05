Inter, Perisic e la strana maledizione dei gol boomerang: “La faccia di Inzaghi ieri…”

Uno strano dettaglio che in casa Inter non era passato inosservato nel recente periodo. Riguarda i gol di Ivan Perisic

Uno strano dettaglio che in casa Inter non era passato inosservato nel recente periodo. Riguarda i gol di Ivan Perisic , che ieri ha sbloccato il risultato nella vittoria per 2-1 contro l’Udinese. Lo ha svelato La Gazzetta dello Sport oggi, soffermandosi così sulle statistiche dell’esterno croato, grande protagonista stagionale della rosa di Simone Inzaghi.“Quella dei gol boomerang stava diventando una maledizione. E forse per questo dopo il suo "solito" colpo di testa vincente sul primo palo le telecamere pizzicano Inzaghi con la faccia pietrificata, quasi che il gol i suoi lo avessero subìto e non fatto .

Perisic infatti aveva segnato su rigore (fa anche questo, e visto lo score di Lautaro potrebbe diventare il vice Calhanoglu dal dischetto) in ottobre in casa della Lazio. Inter in vantaggio nel primo tempo, gara in gestione fino al pareggio sempre su penalty di Immobile, fino al tracollo finale. Stessa storia nel derby del 5 febbraio, quello che per ora tiene dietro i nerazzurri. Perisic buca Maignan con una rasoiata, sbucando sul secondo palo. L'Inter domina ma non la chiude. E quando al 75' Giroud trova la zampata giusta, subentra la solita frenesia, con tanto di raddoppio del francese. Il tris è freschissimo. Perisic al Dall'Ara segna un eurogol, con tanto di azione personale, danza e sberla dal limite. I campioni d'Italia fanno ciò che vogliono, tranne raddoppiare. Alla prima azione offensiva, il Bologna pareggia e nel finale l'incredibile errore di Radu - su rimessa laterale di Perisic, a conferma che lui fa di tutto - certifica la maledizione. Ribadito che gli altri tre gol in campionato (Fiorentina, Napoli, con guizzo fotocopia di ieri, e Salernitana) avevano portato altrettante vittorie, Perisic ha festeggiato nel migliore dei modi la 250esima presenza in nerazzurro”, si legge.