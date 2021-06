Perisic: “Grazie a tutti sto bene. Triste per non poter aiutare la Croazia, ma fiducioso”

L'esterno dell'Inter ha ringraziato i tifosi e mandato un messaggio attraverso i social dopo essere risultato positivo al Covid

Ivan Perisic è risultato positivo al Covid e non potrà prendere parte all'ottavo di finale tra Croazia e Spagna di domani sera. Questo il messaggio dell'esterno dell'Inter per ringraziare i tifosi:

Come molti sapete sono risultato positivo al Covid 19. Grazie per tutti i messaggi. Sto bene oggi, ma sono molto triste di non poter giocare e aiutare la Croazia domani. Col supporto di questi straordinari tifosi, sono fiducioso che i ragazzi faranno una grande partita. E chi lo sa, magari alla fine giocherà ancora in questo Europeo.