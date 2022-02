Perisic, il Milan ti ispira: in 12 sfide coinvolto in 7 gol. Nel dettaglio…

Il croato, nella sua storia nerazzurra, he segnato due gol ai rossoneri e ha fornito cinque assist ai compagni. Con nessuno ha fatto meglio

Un gol che ha aperto il derby dopo svariati tentativi nerazzurri finiti spesso tra le mani di Maignan, portiere del Milan. Ivan Perisic ha giocato un primo tempo interessante e si conferma un avversario ostico per i rossoneri. Come spiegato da Opta infatti il croato dell'Interè stato coinvolto in sette gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A (due reti, cinque assist). Contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (sette anche contro Chievo e Fiorentina).