Perisic ha il covid19, polemica in Croazia. Sky: “Non risulta tra i vaccinati”

Il giocatore nerazzurro era atteso con la sua Nazionale per la partita con la Spagna ma salterà gli ottavi perché positivo. Spera di esserci alle semifinali

Dopo l'annuncio sulla positività di Ivan Perisic al covid19, si è sollevata una polemica in Croazia. La polemica è nata sul vaccino. Perché secondo alcune indiscrezioni l'interista risultava tra i membri della delegazione croata vaccinata. Ma ieri il portavoce della Croazia non aveva dato nessuna conferma in merito perché la privacy non permette la rivelazione di quello che di fatto è un dato personale.