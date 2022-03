Perisic ci sarà col Liverpool? CdS: “Più sì che no. Ieri ad Appiano…”

Assente con la Salernitana per un problema muscolare, Ivan Perisic potrebbe recuperare per la sfida di martedì contro il Liverpool

Assente con la Salernitana per un problema muscolare, Ivan Perisicpotrebbe recuperare per la sfida di martedì contro il Liverpool. "Più sì che no: Ivan Perisic nutre molte possibilità di partire per Liverpool assieme alla squadra, domani. Il ritorno degli ottavi di Champions League deve chiamare a sé l’artiglieria pesante, dopo che Inzaghi ha dovuto rinunciare al croato - vittima di un affaticamento muscolare - per la partita con la Salernitana. Ieri, ad Appiano Gentile, Perisic ha svolto una parte di allenamento con il gruppo", conferma infatti il Corriere dello Sport. C'è ottimismo circa il suo recupero per martedì. L'unica assenza, forzata, sarà Barella, perché squalificato con Vidal che sarà titolare come accaduto all'andata.