Inter, Perisic dà una pacca sulla spalla a Bastoni e tagga Correa

Il giocatore croato ha fatto passare con un velo il pallone del difensore verso l'argentino per il gol dell'1-0 contro l'Udinese

Da Bastoni è partita l'azione per il primo gol di Correa, quello che ha sbloccato la partita con l'Udinese. I friulani stavano difendendo bene e l'Inter sembrava non trovare sbocchi. Fino a che il difensore non ha trovato un varco a sinistra, ha preso palla in difesa, ha lanciato verso Perisic. Velo del croato per Correa che si è involato verso la porta ed è diventato imprendibile dagli avversari.