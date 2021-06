Covid, portavoce Croazia: “Perisic ha sintomi lievi. Impossibile sapere come l’ha contratto”

Il giocatore nerazzurro dovrà rimanere in isolamento 10 giorni perché risultato positivo al covid19: il dirigente della Nazionale non ha potuto dare conferma sul vaccino

«Ivan sta bene, ha sintomi lievi. È impossibile scoprire dove si sia infettato. Ha avuto mal di schiena ieri e lo abbiamo isolato quasi immediatamente. Prima che avessimo i risultati del test. Secondo il protocollo UEFA non siamo obbligati a fare test ulteriori, né la Danimarca ce li ha chiesti. Non ci aspettiamo nuovi test, ma sarà fatto tutto regolarmente qualora battessimo la Spagna. Il giocatore è in isolamento e resterà in isolamento per dieci giorni. Se è vaccinato? Per il regolamento sulla privacy non possiamo rivelare chi è stato vaccinato o meno. Ma su 55 persone della nostra delegazione solo sei non sono sono state vaccinate e non hanno mai avuto il coronavirus. Tutti gli altri o hanno ricevuto il vaccino o hanno avuto il coronavirus in passato», ha spiegato.