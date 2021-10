Inter-Perisic, non c’è mai stata aria di rinnovo. E dopo lo scudetto…

L'esterno croato, in scadenza di contratto a giugno, al termine della stagione concluderà la sua avventura in nerazzurro

Ivan Perisic e l'Inter si separeranno al termine della stagione, quando il contratto dell'esterno croato scadrà. Secondo il Corriere dello Sport, tra le parti non c'è mai stata intenzione di rinnovare e anzi, avrebbero potuto salutarsi già in estate: "A meno di sorprese, la prossima estate, l'avventura di Perisic si concluderà dopo sei interiste stagioni, con un intermezzo al Bayern. Il contratto del croato si esaurirà e non c'è mai stata vera aria di rinnovo. Anzi, l'Inter avrebbe ragionato su una cessione dopo lo scudetto. È stato Ivan a scegliere di restare, preferendo concludere il suo ciclo per poi scegliere la migliore sistemazione (un ritorno in Bundesliga?) per quella che sarà l'ultima fase della sua carriera".