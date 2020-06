Alla fine Ivan Perisic ha deciso di dimezzarsi lo stipendio pur di rimanere al Bayern Monaco per altri due mesi e giocarsi la Champions League ad agosto. Questa decisione, ha sottolineato Di Marzio a Skysport, potrebbe essere considerata un segnale: “Può essere importante anche per un futuro riscatto, i tedeschi potrebbero acquisirlo come un segnale positivo per andare a trattare la permanenza del giocatore con l’Inter”.

(Fonte: SS24)