Inter, Perisic fa spazio a Kostic: tutto pronto per il passaggio di consegne

L'esterno croato non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno: i nerazzurri hanno individuato il sostituto

L'Inter è pronta a intervenire sul mercato per puntellare la fascia sinistra: Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà, lasciando il solo Dimarco come specialista del ruolo. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è al lavoro da tempo per trovare un sostituo del croato: il nome più gettonato è quello di Filip Kostic, esterno serbo dell'Eintracht Francoforte. Una pista decisamente calda, come scrive Tuttosport: