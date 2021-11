Perisic nella storia del calcio italiano: è il croato con più gol in Serie A

L'esterno dell'Inter, con la rete realizzata ieri sera contro il Napoli, aggancia a quota 44 centri in campionato Igor Budan

Importante traguardo per Ivan Perisic: l'esterno dell'Inter, con la rete realizzata ieri sera contro il Napoli, è diventato il croato con il maggior numero di gol segnati in Serie A, agganciando a quota 44 il connazionale Igor Budan. Un primato certificato dal sito ufficiale nerazzurro: "Gol numero 44 in Serie A per Ivan Perisic: aggancia Igor Budan, diventando - assieme all'ex attaccante del Palermo - il croato con più gol nella storia della Serie A".