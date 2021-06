In Croazia – Perisic positivo al covid: isolamento inevitabile. Ma era vaccinato

Stando a quanto riportano i media croati, e fonti vicino alla federazione, il giocatore nerazzurro era già stato vaccinato contro il coronavirus

Nell'articolo si legge: "Ci si chiede come sia possibile che sia comunque, nonostante la vaccinazione, positivo al covid19. Ma per gli esperti non è un'enigma. Nel senso che nessun vaccino approvato finora è efficace al 100% anche se la loro efficacia è molto alta. È stato dimostrato che il 5% delle persone vaccinate può comunque contrarre l'infezione ma si svilupperà in entità lieve o asintomatica. Ma l'infezione viene comunque rilevata dai test anti-covic. Il punto è che chi è affetto da coronavirus dopo il vaccino è poco infettivo, addirittura innocuo per l'ambiente. Ma Perisic, in ogni caso, contagioso o meno, dato che la sua positività è stata confermata dal tampone molecolare, non poteva comunque evitare l'isolamento di 10 giorni imposto dall'UEFA che organizza l'Europeo".