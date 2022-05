Di Marzio: “Perisic a Londra già da ieri sera, oggi le visite mediche”

Il croato ha scelto il Tottenham e già da ieri è sbarcato nella capitale inglese per svolgere tutto il rituale che lo porterà alla firma sul contratto

Ivan Perisic ha deciso, giocherà per il Tottenham per le prossime due stagioni. Il club londinese gli ha garantito quanto chiedeva. Nonostante il rilancio dell'Inter l'esterno ha optato per l'addio e per una nuova esperienza in un nuovo campionato.