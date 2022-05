Perisic, volontà di Inzaghi decisiva. L’Inter è ottimista: oggi la risposta del croato

L'esterno ha ricevuto dall'Inter una proposta per firmare un biennale da 5 milioni netti e nella giornata di oggi dovrebbe dare risposta

L'Inter si muove per rinforzare la rosa di Inzaghi, ma anche per trattenere i giocatori che in questi due anni hanno fatto la fortuna del club. Uno di questi è Ivan Perisic che nella giornata di oggi dovrebbe dare una risposta al club nerazzurro.