GdS – Perla in nazionale, ma ora Vidal vuole il gol con l’Inter. Contro l’Atalanta…

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si concentra sui tre sudamericani dell’Inter impegnati con le varie nazionali. Lautaro, Vidal e Sanchez si sono messi in evidenza e sperano di poter fare altrettanto con la maglia nerazzurra. In particolare, a proposito dei due cileni, la rosea scrive: “Vidal e Sanchez non hanno il problema del pensiero del contratto, semmai quello di tornare ad essere decisivi in zona gol. Arturo c’è riuscito in nazionale, con tanto di capolavoro dalla distanza contro il Perù. Ora aspetta la prima gioia nerazzurra per potersi sentire pienamente orgoglioso. Contro l’Atalanta però si è rivista quella capacità di assaltare l’area partendo da dietro e sorprendendo la difesa. E mancata la lucidità sotto porta, di testa prima e poi dopo una galoppata di 40 metri. Sanchez invece alterna giocate di classe a problemi fisici e nell’area avversaria ha fatto la differenza con gli assist. Come Vidal, aspetta il gol liberazione, ma la condizione ritrovata resta la notizia migliore per Conte”.