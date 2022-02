Perotti: “Inter? Non partiamo sconfitti. Lautaro fortissimo, idem Dzeko”

Le parole del centravanti della Salernitana: "Dobbiamo solo provare a vincere sempre, anche contro l'Inter. Niente calcoli"

«Il numero uno. Sono tornato a giocare grazie a lui, altrimenti avrei smesso. Gli sarò sempre grato, perché è una scommessa prendere uno che non gioca da oltre un anno, oltretutto dopo essere appena arrivato in una nuova società. Mi ha chiamato e il giorno dopo ero a Salerno. Il modo più corretto e concreto per dire grazie a lui e alla società è dare il 100%. Devo dimostrargli non si è sbagliato».