Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana

Le indagini in corso, di cui è titolare la Procura di Tivoli, competente sul luogo dove ha sede legale la Lazio, "non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione - si spiega in una nota -. Si procede per i reati di cui agli artt. 8 e 2 D.Lvo 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), e per i reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. (delitti di false comunicazioni sociali)".