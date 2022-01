Perrone: “Dybala-Juve? C’è qualche problema sulla permanenza. Credo che…”

Le parole del giornalista: "Dybala lo vorrei sempre nella mia squadra, però, come ha detto Allegri, bisognerà vedere dove sarà la Juve tra un paio di mesi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Roberto Perrone, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: “Credo che Dybala debba restare in qualsiasi club in cui c'è spazio per un giocatore di grande qualità come lui. Secondo me è imprescindibile, ma i problemi sono i bilanci, gli investimenti, i programmi. Non è solo la Juve ad avere problemi con i contratti, per esempio il Napoli a giugno perderà Insigne, il suo giocatore più rappresentativo.