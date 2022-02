Perrone: “Dybala? Non penso vada in un’altra italiana. Credo che la Juve…”

Le parole del giornalista: "La Juve sta "aspettando" Dybala. A mio giudizio i bianconeri stanno cercando di capire se faranno la Champions o meno"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Roberto Perrone, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, in scadenza con i bianconeri e obiettivo di mercato dell'Inter: "Rientra nel nuovo modo di approccio che hanno le società ai contratti, nulla di particolare. La Juve sta "aspettando" Dybala. A mio giudizio i bianconeri stanno cercando di capire se faranno la Champions o meno... Ogni valutazione dipende da questo. Ecco perchè la società sta prendendo tempo. Paulo in un'altra squadra italiana? No, se andrà via non penso passi a un'altra squadra italiana".