Perrone: “L’Inter fa uno scatto verso lo scudetto. In una lunga corsa a tappe…”

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter a San Siro contro l'Atalanta, Roberto Perrone analizza il match vinto dalla squadra di Conte

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter a San Siro contro l'Atalanta, dalle colonne del Corriere dello Sport , Roberto Perrone analizza il match vinto dalla squadra di Conte. "Un gol in controtendenza decide la sfida dei super attacchi (spuntati) e l’Inter di Antonio Conte fa uno scatto verso lo scudetto. Forse decisivo, perché contro l’Atalanta - nelle ultime sei gare battuta solo il 2 agosto del 2020, l’ultima del campionato estivo - non è mai stata una faccenda facile. L’Inter fatica anche in questa occasione".

"Però conquista tre punti fondamentali sulla strada per il titolo. Però così è ancora più importante perché diventa un gol metaforico per Conte e per l’Inter, gol manifesto, perché in una lunga corsa a tappe capitano salite così, in cui bisogna buttarsi oltre l’ostacolo e sono i palloni sporchi come quello che Skriniar spedisce in porta a fare la differenza. Sono le partite da unghie e denti come questaInsomma, proprio tutto il contrario di quello che raccontavamo alla vigilia, 62 gol contro 60 armati. Il calcio è una meravigliosa contraddizione".