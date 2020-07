Perrone (CdS): “Inter, Conte non è riuscito nel suo compito. Lo sguardo di ieri…”

Roberto Perrone, collega del Corriere dello Sport, ha espresso il suo pensiero sull’operato di Conte. Queste le parole nell’editoriale odierno per il Corriere dello Sport: “In questo turno (giornata numero 31) abbiamo visto crollare Lazio e Juventus e frenare ancora l’Inter. Abbiamo visto la delusione nello sguardo agghiacciato (più che agghiacciante) di Antonio Conte nel primo tempo, soprattutto in quel lungo periodo in cui l’Inter non si capacitava di cosa facesse il Verona e probabilmente anche di se stessa. Azzerare l’ottovolante, quel modo interista di procedere come sulle montagne russe, escludere quella “pazzia” per cui è stata composta una canzone che il nuovo allenatore ha fatto togliere dalla playlist nerazzurra, era il compito di Conte. Finora non ci è riuscito. Di chi è la responsabilità? Uno, nessuno, centomila. Comunque il cambiamento è dimezzato “.