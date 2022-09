Perrone: ”Inter fragile, deve ritrovare un atteggiamento contiano. Inzaghi…”

Intervenuto sul Corriere dello Sport, Roberto Perrone, giornalista, ha analizzato il KO dell'Inter a Udine: ''L’Inter appare avvolta da una enorme fragilità. Questa la sintesi più attendibile alla prima sosta della stagione più folle del mondo. Non ha attenuanti generiche come le assenze, perché, a parte Lukaku, certo un giocatore importante, ha lo stesso complesso del 2021-22 rinforzato nella campagna estiva. Eppure l’Inter non ha continuità di risultati e la ragione è la fragilità generalizzata, determinata dall’assenza di carattere, dalla mancanza di un’adeguata tenuta a livello di atteggiamento, di comportamento. Lo dimostrano l’alternanza dei risultati e soprattutto la lettura che ne possiamo fare. Quella di Udine è la terza sconfitta dall’inizio dell’anno sociale 2022-23 in sette partite, la quarta in nove, Champions compresa. L’Inter veniva da due successi, con il Torino e con il Viktoria Plzen nel secondo turno della campagna europea. L’Inter ha un grosso problema di approccio alla partita che riesce a risolvere quando si trova davanti squadre “abbordabili” ma la sua fragilità emerge contro le squadre toste, squadre in grande forma psicofisica come la stratosferica Udinese di Andrea Sottil''.