Perrone: “Inter, inventato un nuovo destino vincente: Inzaghi l’ha mantenuta…”

Il commento del giornalista del Corriere dello Sport sul lavoro di Inzaghi nella sua prima stagione in nerazzurro

Sulle colonne del Corriere dello Sport, nell'edizione odierna il giornalista Roberto Perrone analizza l' Inter della gestione Inzaghi e la ripartenza dopo un'estate di rivoluzioni e con l'addio di Antonio Conte e non solo.

"L’Inter si è dovuta inventare un nuovo destino vincente dopo l’addio di Conte e le partenze di Lukaku, Hakimi ed Eriksen (per altri motivi). Ha trovato un nuovo allenatore, Inzaghi jr, che l’ha mantenuta competitiva, infatti arriva allo Stramilano con due trofei, fresco e inebriante quello della Coppa Italia. L’Inter è più solida, ha numeri migliori in gol, tiri, assist, colpi di testa, corner. Il pari, Milaninter, lo trovano nella tenuta difensiva, 31 gol presi, come il Napoli".