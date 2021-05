Perrone: “Questa la posizione dell’Inter e di Conte. L’errore da non commettere…”

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Roberto Perrone analizza il momento che sta attraversando l'Inter

Dalle colonne del Corriere dello Sport , Roberto Perrone analizza il momento che sta attraversando l'Inter. Dopo la vittoria dello scudetto, Conte potrebbe lasciare la panchina nerazzurra: "Il rapporto tra Antonio Conte e l’Inter è un gelato al veleno, canterebbe Gianna Nannini. Secondo la società la situazione è trasparente e l’allenatore la conosce. Secondo l’allenatore la situazione può essere trasparente quanto il club vuole, lui la conosce ma non intende adeguarsi. L’Inter, però, è anche una società che si muove tra bond, prestiti, crollo dei ricavi da stadio. Questioni comuni a tutti i club investiti. L’Inter ha ottenuto dei denari (275 milioni) in prestito da Oaktree, ma questi servono per tamponare le spese correnti, non per finanziare il rafforzamento della squadra che dovrà passare attraverso un auto-finanziamento".

"Le due posizioni non sono difficili da comprendere, però bisogna conciliarle. Conte non è disposto a sacrificare i giocatori più importanti, non sicuramente Bastoni e Lautaro Martinez. La società, però, per fare cassa, deve puntare su chi ha mercato. Proseguire insieme si può solo se esistono delle concessioni reciproche, se ci si trova su un punto comune. Di sicuro, l’errore da non commettere è proseguire in un rapporto solo perché nessuno può/vuole districarsene. In questo caso (sempre Gianna dixit) si passerebbe dal gelato al veleno alla camera a gas".