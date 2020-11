Perrone: “Inter, manca un rigore enorme. Marotta? Sulle nazionali sbaglia perché…”

Tra le pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Roberto Perrone, noto giornalista, ha analizzato così la gara di ieri dell’Inter e le parole del CEO Sport Beppe Marotta: “B

eppe Marotta si lamenta delle nazionali che portano via tempo e giocatori, ma l’unico giocatore che manca veramente all’Inter è Romelu Lukaku l’onnipresente, cioè quello che ha giocato più di tutti, che ha giocato sempre. La sua assenza si vede e si pesa contro il Parma, la bestia nera degli ultimi anni nerazzurri, che va avanti due volte con Gervinho, uno degli attaccanti di “supporto” in cima alla lista dei desideri di Conte nel mercato settembrino. Il Feroce Salentino potrà dire che le sue indicazioni sono sempre azzeccate. Sul pareggio, il quarto stagionale, con una rimonta che non termina con il sorpasso come con la Fiorentina, manca anche un enorme rigore su Perisic . Molte mancanze in/per questa Inter, a cominciare da Lautaro Martinez che non riesce a ergersi ai livelli dell’anno sociale 2019-2020 e a colmare l’assenza di Lukaku. Non segna solo “Lu”, ma nel tabellino mancano gli attaccanti. Per fortuna di Conte si manifestano i gol dei centrocampisti: Brozovic e Perisic impediscono la seconda sconfitta in campionato. Ma non è un test esaltante con il Real Madrid alle porte.