Ag. Persyn: “Non fosse stato per il Covid avrebbe esordito in Prima Squadra”

Gunter Tiebaut, agente del talentuos esterno belga nerazzurro classe 2002, parla in questo modo del suo assistito

Il prossimo giovane dell'Inter pronto a volare all'estero per disputare la prima stagione tra i professionisti dovrebbe essere Tibo Persyn, esterno classe 2002 in procinto di trasferirsi al Club Brugge. Gunter Tiebaut, suo agente, ai microfoni del quotidiano belga Nieuwsblad ha rivelato: "Tibo si è già allenato molto con la prima squadra dell'Inter. Senza coronavirus avrebbe fatto il suo debutto ufficiale, ma è rimanere fuori per nove settimane dopo essere risultato positivo".