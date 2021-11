Persyn torna in campo con l’U21 del Club Brugge: l’Inter attende miglioramenti

L'esterno belga, classe 2002, sta recuperando dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box a inizio stagione

Buone notizie per Tibo Persyn: l'esterno belga, classe 2002, è tornato in campo in occasione del derby tra le formazioni Under 21 di Club Brugge e Cercle Brugge, disputando tutti i 90 minuti. Per il calciatore di proprietà dell'Inter una buona sgambata per ritrovare la condizione dopo l'infortunio che lo aveva bloccato a inizio stagione, fermandolo dopo un promettente debutto con il club nel quale è cresciuto (con tanto di gol all'esordio da titolare con il Club Brugge). I nerazzurri milanesi, che credono molto nelle qualità di Persyn, attendono ora nuovi segnali positivi nei prossimi mesi.