PES 2021 perde Inter e Milan: due i possibili motivi. Dalla prossima edizione…

PES 2021 perderà le licenze Milan e Inter. L’annuncio, a sorpresa, è arrivato dalla stessa Konami che ha poi aggiunto come il cambiamento non riguarderà l’attuale PES 2020, né i giocatori acquisiti in myClub, che continueranno a essere utilizzabili nel gioco. Dalla prossima edizione però le squadre milanesi dovrebbero avere nomi fittizi mentre i calciatori dovrebbero mantenere i nomi reali. A tal proposito si attendono informazioni certe da parte di Konami.

“Difficile dire se il passo indietro di Konami sia stato dettato da ragioni economiche. Magari i club milanesi hanno chiesto più soldi per le loro licenze in PES 2021, oppure il produttore giapponese potrebbe aver realizzato che il gioco non vale la candela. Quel che è certo è che se la eSerie A di TIM è stata concepita su due diverse piattaforme, ossia FIFA e PES, è proprio in virtù dei ‘pesi’ delle licenze. Con l’annuncio di ieri sera a Konami resta in mano una sola esclusiva, ossia la Juventus: basterà a convincere la Lega Serie A a insistere ancora su PES nelle prossime edizioni del suo campionato virtuale?“, spiega la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)