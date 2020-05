Pessina: “Il Coronavirus spaventa, tra i calciatori c’è qualcuno che non vuole riprendere. Io…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, il centrocampista del Verona Matteo Pessina ha parlato del periodo di quarantena vissuto e della possibilità che il calcio riparta:

“Solo uno di noi ce l’ha avuto questo virus, è stata dura anche se stiamo tutti bene”.

RIPARTENZA DEL CAMPIONATO – “Ho sentito un po’ di pareri discordanti tra i calciatori, c’è chi vuole riniziare e chi no. La decisione ultima spetta a chi di dovere. A me piacerebbe riniziare, ma dovranno mettere in atto le giuste precauzioni per la nostra salute, altrimenti non si può ripartire”.

ZACCAGNI POSITIVO – “Anche lui ha avuto paura, non ha avuto grossi sintomi a parte la febbre. Ma si è spaventato per questo virus, sicuramente è una cosa che spaventa”.

VIRUS INCIDE SULLE DINAMICHE DELLA PARTITA – “Sicuramente qualche difficoltà ci sarà sicuramente, sapete com’è il calcio: i contatti sono difficile da evitare, si possono evitare gli abbracci dopo i gol ma non i contatti con gli avversari. La parola sta a chi di dovere per decidere se è giusto iniziare o no. E’ stato difficile per noi allenarsi due mesi a casa, ci mancava il campo. E’ ovvio che lo spogliatoio manca, lì si crea la squadra e il gruppo. Ma in un momento così dovremmo per forza adeguarci”.