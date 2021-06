Pessina: “Lukaku il numero 9 più forte al mondo. Chiellini ci darà una grossa mano”

Il centrocampista dell'Italia e dell'Atalanta ha parlato del prossimo avversario all'Europeo e dell'attaccante dell'Inter

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - ''Gli altri se ne stanno accorgendo solo adesso ma noi abbiamo sempre saputo della forza grazie al percorso avvicinamento all'Europeo: non parliamo di finale, procediamo partita dopo partita poi vediamo dove arriveremo''. Così Matteo Pessina dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando i quarti in programma venerdì prossimo a Monaco contro il Belgio.

''Chi preferirei non recuperasse fra De Bruyne e Hazard? Bella scelta - ha sorriso il centrocampista della Nazionale e dell'Atalanta, già due gol finora agli Europei - Di sicuro il primo è tra i migliori al mondo nel suo ruolo, se venerdì mancasse sarebbe meglio anche se poi alla fine preferirei ci fosse per vederlo da vicino e provare a fermarlo. Ovviamente non dimentico Lukaku, il numero 9 più forte al mondo, sarà dura, però forse ci aiuterà il fatto che lo conosciamo. E poi dovesse rientrare Chiellini ci darebbe un grosso aiuto''. (ANSA).