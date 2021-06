EDICOLA TS – Pessina: “Lukaku il ‘9’ più forte al mondo ma lo conosciamo bene”

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 29 giugno 2021 riporta in taglio alto un'intervista a Pessina

"Capolavoro Italia". Recita così il titolo dell'intervista, presente in taglio alto, a Pessina sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 29 giugno 2021. "Pessina esalta la Nazionale: 'Bella come un'opera di Van Gogh. Lukaku? Il numero 9 più forte al mondo, ma lo conosciamo bene", si legge. In copertina spazio al futuro di Ronaldo.