Monza, fatta per Pessina: accordo raggiunto con l’Atalanta, affare da 15 mln

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Matteo Pessina al Monza. Il centrocampista classe '97 diventerà a breve un nuovo giocatore dei biancorossi. "Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e poi la firma del contratto. Il Monza ha chiuso l'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro", si legge sul sito. L'obbligo di riscatto scatterebbe in caso di salvezza.