Petagna: “Pronti a farci perdonare. Spalletti? Un onore essere allenato da lui”

L'attaccante del Napoli ha parlato della nuova stagione e dell'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina azzurra

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - "Ho ripensato tante volte a quel colpo di testa nel finale di gara con il Verona all'ultima di campionato. E' stata una pagina amara per tutti, soprattutto per i nostri tifosi. Ci dispiace tanto. Adesso voltiamo pagina. Chiediamo scusa ai nostri tifosi per quella partita. Siamo pronti a farci perdonare". Andrea Petagna parte dell'ultima pagina della scorsa stagione, quel pareggio che ha negato al Napoli la partecipazione alla Champions League, per cominciare la nuova stagione azzurra. L'attaccante, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato: "Ripartiamo adesso dal nuovo allenatore - ha detto - e dal nuovo staff con grande entusiasmo per lavorare bene e per centrare l'obiettivo a tutti i costi al termine del prossimo campionato. Per un attaccante il gol è sempre importante, le amichevoli di questo periodo servono per entrare in condizione, venivo da mesi senza giocare neanche un'amichevole. I gol verranno, magari anche decisivi come lo scorso anno. Devo lavorare tanto per farmi trovare pronto ed entrare in forma".