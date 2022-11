Petrachi: “Serie A? Il ruolo di direttore è sparito, ce ne sono pochi. In molti…”

Le parole del dirigente: "Il ruolo del direttore è un po' sparito, ce ne sono pochi in Serie A, se ne contano sulle dita della mano"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianluca Petrachi, dirigente sportivo, ha parlato così del ruolo di direttore nel calcio di oggi: "Il ruolo del direttore è un po' sparito, ce ne sono pochi in Serie A, se ne contano sulle dita della mano. Molti miei colleghi stanno lì, ma non determinano e non contano nel club".