Petriccione: “L’Inter tra le più forti in Europa, ma abbiamo già fermato la Juve”

Petriccione, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della gara contro i nerazzurri di Conte. Le sue parole: «L’Inter è uno dei club più forti di Europa, sarà una gara contro tutti ma partiamo da sfavoriti contro tutti. Abbiamo anche fermato la Juventus qua in casa e chissà che non ci riusciamo anche con l’Inter. Ci proviamo. Siamo partiti che non riuscivamo a vincere e questa cosa ci ha condizionato, cercheremo di fare meglio nel girone di ritorno».

(Fonte: Inter tv)