Difensori e attaccanti più forti affrontati? Pezzella nomina due calciatori Inter

Lunga intervista concessa da German Pezzella ai microfoni del Corriere dello Sport. L’argentino, oltre della sua esperienza col Coronavirus, ha parlato anche di alcuni tra i suoi avversari. Queste le parole:

Il suo più forte avversario in Italia chi è stato?

«In Italia ci sono tantissimi calciatori forti, ultimamente ne stanno arrivando sempre di più. È difficile fare un solo nome ma di certo Ronaldo, Dybala e Lukaku non scherzano».



Chi è il più forte difensore?

«Anche qui l’elenco sarebbe lungo. Sia in Italia che in Europa. L’elenco sarebbe lunghissimo, qui nel nostro Campionato ci sono campioni come Chiellini o De Vrij, all’estero mi viene in mente Van Dijk del Liverpool»