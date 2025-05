Sabato sera, in occasione della finale di Champions League in programma a Monaco di Baviera tra Inter e Paris Saint Germain, Piacenza tiferà per il 'ragazzo di casa', Simone Inzaghi - piacentino alla guida della squadra milanese - davanti a un maxi schermo nell'area esterna di Spazio2 in via XXIV Maggio: l'evento, a ingresso libero, è organizzato, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, da Radio Sound e Inter Club Piacenza.