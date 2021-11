Inter, il piano di Inzaghi per ridurre la distanza. Entro Natale vetta più vicina

Mini ciclo di 4 partite per l'Inter che si concluderà il 7 dicembre a Madrid col Real. Il tecnico doserà le forze e spera di guadagnare punti

L'Inter non vuole fermarsi ora , sul più bello. Dopo aver accorciato le distanze nell'ultimo turno vincendo col Napoli, la banda nerazzurra spera nelle prossime partite di ridurre ancora il gap dalla vetta.

"Dalla Laguna con le sue mille luci, Simone Inzaghi vede il profilo di tutta la Serie A. Da Venezia, in vaporetto, inizia infatti la rincorsa verso l’ultimo porto, quello in vetta alla classifica: secondo i piani, mantenendo questa velocità di crociera e sperando nei rallentamenti altrui, l’Inter punta a farcela entro Natale. Ma subito dopo l’ultimo snodo decisivo Italia-Europa, Napoli-Shakhtar, saranno le prossime quattro partite a dettare il cammino: una specie di mini-ciclo che dalla sfida di stasera al Penzo passa da quella di mercoledì contro lo Spezia a San Siro, e si allunga poi al nostalgico rendez-vous con Mou all’Olimpico di sabato prossimo per concludersi martedì 7 dicembre al Bernabeu, dove i nerazzurri con il Real cercheranno l’impresa nobile e un insperato primo posto nel girone di Champions", riporta La Gazzetta dello Sport.