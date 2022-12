Piccari: “Inter, riavere Lukaku al meglio è fondamentale per almeno tre motivi”

Romelu Lukaku ha ripreso il suo lavoro con i compagni per essere al meglio in vista della sfida tra Inter e Napoli in programma a gennaio. Tutto l'ambiente nerazzurro spera di poter finalmente rivedere il belga in campo con continuità, contrariamente a quanto avvenuto finora.

Per tre motivi, come sottolinea Marco Piccari nel suo editoriale per TMW: "Il primo? Ricomporre il tandem offensivo devastante con Lautaro; la LuLa se torna luminosa diventa un serio problema per gli avversari. Il connubio potenza fisica e tecnica tra i due giocatori è stata in passato l'arma letale dei nerazzurri e con loro insieme il discorso scudetto può essere ancora riaperto. Il secondo motivo è anche tattico. Con Lukaku in campo l'Inter può scegliere di abbassarsi, proteggere un po' la difesa e ripartire scatenando la potenza dell'attaccante nelle ripartenze, come era solito fare il tecnico Antonio Conte. Il terzo motivo sono i gol, quelli di Lukaku servono e tanto i 24 realizzati nell'anno del titolo testimoniano l'importanza di questo attaccante. Se Inzaghi vuole tenere aperto il discorso scudetto deve ritrovare il bomber vero già dalla prima partita di campionato contro il Napoli".