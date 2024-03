Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Ieri è stata una partita di Champions, dove negli ottavi può succedere di tutto. L’Inter è uscita con una squadra che ha una storia in questa competizione, pochissime squadre vincono in quello stadio. Simeone ha preparato benissimo la partita, l’Inter ha fatto una partita inferiore rispetto a quelle dell’ultimo periodo ma ha avuto le sue occasioni. Poi c’è l’avversario di fronte e ci sono tanti meriti dell’Atletico. Inzaghi forse ha sbagliato qualcosa, non avrei mai tolto Thuram e Barella. L’Inter resta una squadra con prospettive importanti anche per la prossima Champions, ma non farei grandi drammi”.