Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter di sabato sera: “Credo che l’Inter vincerà, ma con difficoltà. La Roma è cresciuta, sarà un test difficile. Sono più curioso di vedere i giallorossi, perché capiremo come potrà muoversi anche contro una big. Già contro il Cagliari in ogni caso si sono visti passi in più già rispetto alle due sfide precedenti”.