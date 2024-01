Nel corso del suo editoriale per TMW, Marco Piccari , giornalista, ha parlato così della prestazione di Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter: "L'attaccante deve essere furbo e letale in area di rigore: questo è l'identikit di Lautaro Martinez che in questa giornata conquista il cuore. Il tutto si evidenzia nel gol contro la Fiorentina. Tutti si sono limitati a parlare del fallo, del Var, dell'arbitro e via dicendo. Invece, nel gol partita dell'Inter, andrebbe evidenziata la forza di un attaccante straordinario.

Rapido, furbo e letale poi se si appoggia al difensore che a sua volta si oppone; ci sta signori, è calcio, non esageriamo con le discussioni da var, gli attaccanti di mestiere in area sanno come prendere il tempo e usano anche l'astuzia in certe situazioni. Più che parlare del possibile fallo, sarebbe meglio chiedersi perché Parisi era in marcatura su Lautaro e inoltre sarebbe meglio sottolineare la torsione di testa del bomber. Un'azione e un movimento da far vedere ai più piccoli, ma tanto si parlerà solo del Var, così stiamo crescendo le generazioni del futuro".