Piccinini: “Caso Suarez? Juve rischia doppia violazione del codice sportivo. Paratici…”

Si continua a parlare del caso Suarez e delle responsabilità della Juventus. Ne ha discusso anche Sandro Piccinini negli studi di Sky Sport: “Falsa testimonianza? Non sappiamo quali dichiarazioni abbia rilasciato Paratici, per cui non possiamo entrare nel merito. C’è però l’altro filone, legato alla giustizia sportiva. Lì c’è un altro tipo di ragionamento: contesto a Paratici la leggerezza di aver pensato che superare l’esame volesse dire ottenere la cittadinanza in pochi giorni. Bisogna vedere il coinvolgimento di Paratici, che è un tesserato della Juventus. Ci può essere in ballo la violazione della lealtà sportiva o la normativa legata ai calciatori stranieri. Perlomeno c’è stata superficialità. Il calciatore non è stato tesserato, per cui non so cosa possa rischiare la Juventus. Lui a livello personale forse rischia un po’ di più per essersi attivato in prima persona”.