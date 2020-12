Piccinini: “Conte continua a parlare di episodi e di sfortuna. Autocritica rinviata”

«Conte continua a parlare degli episodi, di sfortuna, dei gol sbagliati, della mancanza di rispetto da parte degli arbitri. Eriksen in campo solo “quando Lautaro non ne aveva più”… Il momento di un pizzico di autocritica rinviato alla prossima occasione». Non solo Capello. Anche Sandro Piccinini, noto giornalista di Skysport, su Twitter ha commentato la serataccia dell’Inter per l’eliminazione in Champions e si è soffermato soprattutto sulle parole di Conte ai microfoni del canale satellitare dove ha parlato delle difficoltà della sua squadra soprattutto nel fare gol.