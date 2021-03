Piccinini: “L’Inter è forte. Conte non ha trasformato l’acqua in vino”

Del rendimento dei nerazzurri e di come l'allenatore sta gestendo i suoi uomini ha parlato il giornalista su Skysport

Sandro Piccinini, a Skysport, ha parlato anche dell'Inter dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le parole del giornalista su quanto sta accadendo in casa nerazzurra: « Conte valore aggiunto? Un grande allenatore per me è quello che sa sfruttare al massimo le capacità della propria squadra. E Conte lo sta facendo. Non ci possono essere dubbi sul valore di Conte. Perché parla la storia. Ha vinto tre scudetti con la Juve. Ha vinto in Inghilterra, ci ha fatto vedere per due anni una bella Nazionale. Ci ha fatto vedere due belle promozioni con Bari e Siena. La storia parla per lui. Prende 12 mln all'anno e si sa che è un allenatore importante. Sta facendo il proprio dovere perché sta facendo rendere al massimo una bella squadra».

«Perché dobbiamo dare merito alla società. 140 mln di monte ingaggi e se pagano tutti questi soldi, mediamente, non lo fanno a caso. Però - ha continuato il giornalista - non è automatico che una squadra di valore riesca a rendere. Conte sta riuscendo in questo, nonostante la ferita della CL, da non dimenticare. Ma è riuscito a trasformare la delusione in motivazione. Ma non arrivo a dire che ha trasformato l'acqua in vino o le pietre in oro. Cioè, la squadra è forte. L'Inter ha grande qualità. Ha due attaccanti che non ha nessuno. La società ha speso tanto, i giocatori comprati in precedenza sono rimasti eh».