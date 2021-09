Piccinini: “In tre per il titolo. Col Real l’Inter mi ha impressionato per personalità”

Il giornalista ha parlato durante Sky Calcio Club della vittoria dell'Inter di Inzaghi in casa della Fiorentina

"Secondo me se la giocano Inter, Milan e Napoli. Anguissa ottimo acquisto, come Spalletti. Il Milan è migliorato, l'Inter non è migliorata perché ha perso Lukaku. Dzeko, Correa ok, però sarà dura mantenere quel livello di gol. Dumfries per Hakimi. Ma mi sembra una squadra più consapevole, col Real Madrid ha impressionato per personalità. Anche quella di Inzaghi è stata una buona scelta".