Piccinini: “Inter, ci sono alcuni elementi da considerare. Bisognerebbe ricordarci…”

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista analizza il momento complicato della squadra di Inzaghi

Dagli studi di Sky Sport, Sandro Piccinini analizza il momento non semplice dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dal pareggio di San Siro contro la Fiorentina. "C'è un po' di ansia e di stanchezza e questo è innegabile, però non dobbiamo dimenticare alcuni elementi. Intanto le due partite giocate col Liverpool sono state giocate ad altissimo livello da parte dell'Inter, quindi la stanchezza è psicologica perché a livello di gamba quelle partite l'Inter le ha giocate alla grande. Aggiungiamo l'elemento Brozovic che non è un elemento proprio marginale".