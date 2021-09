Prime, parla Piccinini: “Con Inter-Real cercheremo di migliorare. La locandina? Toppata”

Il telecronista sportivo ha ammesso l'errore nella campagna promozionale di Prime Video

Sandro Piccinini, telecronista per Prime Video, è pronto a raccontare la Champions League delle squadre italiane. A proposito del nuovo servizio offerto il giornalista ha voluto elencare tutti i punti di forza, ammettendo uno sbaglio. Il riferimento è alla locandina promozionale della CL, sulla quale non c'è nessun giocatore dell'Inter. "Riepilogo situazione Prime Video: qualità streaming: ottima. Condizioni dì abbonamento: ottime. Telecronache: discrete (considerando i 3 anni di stop del telecronista…). Locandina promozionale: toppata. Da mercoledì 15, con Inter-Real Madrid , cercheremo di migliorare…", ha scritto Piccinini su Twitter.

Giorni fa Sandro Piccinini aveva risposto ad un follower che gli chiedeva come mai non ci fosse nessun giocatore dell'Inter nella locandina promozionale di Prime Video: "Credo che il giocatore dell'Inter scelto come testimonial abbia deciso di cambiare squadra all'ultimo". Il chiaro riferimento è a Romelu Lukaku, che ha deciso di accettare l'offerta del Chelsea e salutare i nerazzurri.