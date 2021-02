Piccinini: “Inter, le voci compattano lo spogliatoio. Sono convinto che i giocatori…”

Riuscirà lo spogliatoio dell’Inter a non lasciarsi distrarre dalle voci che continuano a susseguirsi sul futuro del club? Ne ha parlato anche Sandro Piccinini negli studi di Sky Sport: “Dipenderà molto dall’esperienza di Conte e dalla maturità dei giocatori che devono compattarsi in questo momento. Sono convinto che occasioni del genere possano addirittura aiutare lo spogliatoio a compattarsi. Il giocatore a quel livello lì, quando arriva a battersi per lo scudetto, non è che sta a pensare al ritardo nello stipendio. Finché si ha l’allenatore e il dirigente di riferimento non mi sembra possa rappresentare un grosso problema. Conte in questo può essere molto importante“.