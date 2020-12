Piccinini: “Juve e Inter ‘devono’ essere favorite per gli investimenti fatti. Altrimenti…”

Sandro Piccinini aveva pronosticato un testa a testa in campionato tra Inter e Juventus fino allo scontro diretto del 17 gennaio. La previsione sembra macchiata dalla sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina, nel giorno in cui la squadra di Pirlo ha perso anche i tre punti della gara inizialmente vinta col Napoli a tavolino. A chi glielo fa notare, su Twitter, il noto giornalista risponde ribadendo il suo pensiero: “I pronostici li sbaglia solo chi li fa… E sullo scudetto, ripeto: per gli investimenti fatti (tanti milioni) Juve e Inter “devono” essere considerate favorite. Se non succederà, bisognerà chiedere spiegazioni ai loro allenatori, non a me…”.